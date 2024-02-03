В Днепре по проспекту Богдана Хмельницкого бегали две лисы

Сегодня в Днепре по улице Богдана Хмельницкого ловили лис.

Об этом сообщает Telegram-канал «Ну и Днепр».

Хищные животные бегали прямо по дворам на проспекте. Местные жители долго ждали представителей Зооконтроля.

В конце концов после двух часов ожидания специалисты приехали на место.

Они поймали лис с помощью специального орудия. Местные жители связались также с представителями приюта для животных «Пегас».

Волонтеры готовы взять лис к себе, теперь осталось договориться с представителями Зооконтроля.

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