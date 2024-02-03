В Днепре по проспекту Богдана Хмельницкого бегали две лисы

Об этом сообщает Telegram-канал «Ну и Днепр».
Хищные животные бегали прямо по дворам на проспекте. Местные жители долго ждали представителей Зооконтроля.
В конце концов после двух часов ожидания специалисты приехали на место.
Они поймали лис с помощью специального орудия. Местные жители связались также с представителями приюта для животных «Пегас».
Волонтеры готовы взять лис к себе, теперь осталось договориться с представителями Зооконтроля.
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