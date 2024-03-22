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В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет

Сегодня 13:59
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Сквер на ж/м Западный весь в обломках ракет.

Новости Днепра про В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет

Коммунальщики собрали обломки ракет, попадавших в сквере на ж/м Западный. Куча вражеского железа разлетелась зеленой зоной. К счастью, во время прилетов на территории парка никого не было, так что обошлось без пострадавших.

Среди других повреждений — дыра в тротуарной сплетне и скамье, сломанный забор и остатки российского металлолома. Все это в сквере Западный обнаружили коммунальщики после произошедшей сегодня утром массированной ракетной атаки, сообщили в горсовете.

Эти повреждения незначительны, и в ближайшее время мы все восстановим своими силами, чтобы днепряне и гости города могли комфортно и дальше проводить время в Западном сквере. Главное, что никто не пострадал. Напомню, в этом сквере есть железобетонное укрытие, поэтому жители в случае воздушной тревоги могут там переждать опасность, — рассказала заместитель директора департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Анастасия Петренчук, которая 22 марта является очередной по городу.

Новости Днепра про В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет

Новости Днепра про В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет

Напомним, ранее главы ОСМД двух районов — Соборного и Новокодацкого, призвали проверить крыши домов, чтобы не пропустить обломки ракет или повреждения, из-за которых во время дождя может протекать вода к жилищам людей.

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