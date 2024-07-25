В Днепре планируют временно сузить проезжую часть на Набережной Победы

На Набережной Победы на месяц сузят проезжую часть.

На портале горсовета обнародовали решение исполкома «О предоставлении разрешения департаменту благоустройства и инфраструктуры ДМР на временное сужение проезжей части по улице Набережной Победы».

В документе говорится, что сужение будет связано с ремонтными работами сети ливневой канализации.

Начиная с 4 августа по 3 сентября 2024 года включительно планируется сузить проезжую часть на участке от бульвара Славы до дома №134 на Набережной Победы.

В случае принятия решения перед началом проведения работ будут обнародованы временные изменения в схемах движения общественного транспорта. Будет размещено ограждение по периметру зоны выполнения работ, предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей. Согласно приказу будут приняты меры по безопасному движению пешеходов в месте выполнения работ.

Отметим, что в настоящее время у решения нет подписи городского головы Бориса Филатова.

Напомним, сегодня в Днепре трамвай №1 снова изменит маршрут.

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