В Днепре планируют сузить тротуары по улице Сечевых Стрельцов: когда и зачем

В районе домов №14, 15 и 17 планируют временно сузить тротуары.
Об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.
Причина – выполнение работ по строительству кабельной линии.
Работы продлятся с 26 августа по 25 сентября.
До начала выполнения будет разработана и согласована временная схема движения транспорта. По периметру зоны выполнения будет размещено ограждение, временные дорожные знаки. Будут приняты меры по обеспечению безопасного движения пешеходов, предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей.
Заметим, что в данный момент у документа нет подписи городского головы, а следовательно, еще не является действительным.
Напомним, в Днепре на несколько месяцев планируют сузить тротуар по улице Паторжинского, а также проезжую часть на Набережной Победы.
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