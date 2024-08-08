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  • В Днепре планируют сузить тротуары по улице Сечевых Стрельцов: когда и зачем

В Днепре планируют сузить тротуары по улице Сечевых Стрельцов: когда и зачем

Сегодня 08:46
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Тротуар на улице Сечевых Стрельцов планируют сузить почти на месяц.

Новости Днепра про В Днепре планируют сузить тротуары по улице Сечевых Стрельцов: когда и зачем

В районе домов №14, 15 и 17 планируют временно сузить тротуары.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.

Причина – выполнение работ по строительству кабельной линии.

Работы продлятся с 26 августа по 25 сентября.

До начала выполнения будет разработана и согласована временная схема движения транспорта. По периметру зоны выполнения будет размещено ограждение, временные дорожные знаки. Будут приняты меры по обеспечению безопасного движения пешеходов, предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей.

Заметим, что в данный момент у документа нет подписи городского головы, а следовательно, еще не является действительным.

Напомним, в Днепре на несколько месяцев планируют сузить тротуар по улице Паторжинского, а также проезжую часть на Набережной Победы.

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