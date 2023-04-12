В Днепре планируют сузить проезжую часть одной из улиц на левом берегу: подробности

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В Днепре планируют сузить проезжую часть улицы Старочумацкой (ранее – Байкальская).

Сделать это должны на участке от Слобожанского проспекта до улицы Яркой (ранее Тверская).

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Все из-за установки колесоотбойного бруса. Работы будут продолжаться с 24 по 28 апреля 2023 года.

Стоит отметить, что мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре работает общественный транспорт 12 апреля: графики.

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