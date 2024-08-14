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  • В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть

В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть

Сегодня 08:39
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В Днепре показали, как будет выглядеть сквер "Чижик" после реконструкции.
Новости Днепра про В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть

Сквер «Чижик» сейчас

В Днепре по проспекту Богдана Хмельницкого в глубине частных секторов находится единственное в радиусе нескольких километров место, где горожане могут провести время вместе с семьей. Сквер «Чижик» почти не менялся с советских времен.

Об этом пишут в Facebook-сообществе «Urban Dnipro«.

Благодаря просьбе местной активистки о помощи с проектом реконструкции этой зеленой зоны, был сформирован небольшой список минимальных изменений с учетом небольшого бюджета и контекста локации.

В сквере планируют: заменить асфальт на дорожки из плитки песочно-желтого цвета; обустроить места для сидения – поставить новые лавки со спинкой в ​​количестве 30 штук; устроить транзитные тротуары за пределами сквера.

Фотографии ДО и ПОСЛЕ запланированной реконструкции:

Когда именно будет происходить благоустройство, неизвестно. Однако вероятнее всего то, что план перенесут на следующий год.

К сожалению, в этом году благоустройство сквера не состоится. Но, надеюсь, до него у кого когда-нибудь дойдут руки. Сквер очень уютный и неплохой потенциал стать локальной точкой тяготения для местных жителей, которым больше некуда ходить, — написали в Urban Dnipro.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре показали, как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая.
 
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