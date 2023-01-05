В Днепре планируют на месяц сузить тротуар на проспекте Хмельницкого

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В Днепре планируют сузить тротуар на проспекте Богдана Хмельницкого. Сделать это должны возле дома №18.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Причина – строительство кабельной линии. Работы будут длиться месяц, с 12 января по 12 февраля 2023 года.

Отметим, что городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут на два месяца перекрыть движение транспорта по улице Паторжинского: подробности.

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