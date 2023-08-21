В Днепре планируют на два месяца сузить Донецкое шоссе: подробности

В Днепре с 4 сентября планируют сузить проезжую часть по ул. Донецкое шоссе – в районе перекрестка с ул. Терещенковской.
На этом участке будут проходить ремонтные работы по реконструкции канализационного коллектора.
Об этом говорится в распоряжении городского головы.
В документе отмечается, что проезжую часть сузят с 4 сентября по 30 октября 2023 года.
На месте проведения работ должны установить временные дорожные знаки, ограждение и освещение.
Отметим, городской голова пока не подписал документ, поэтому он еще не вступил в силу.
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