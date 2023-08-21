В Днепре планируют на два месяца сузить Донецкое шоссе: подробности

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В Днепре с 4 сентября планируют сузить проезжую часть по ул. Донецкое шоссе – в районе перекрестка с ул. Терещенковской.

На этом участке будут проходить ремонтные работы по реконструкции канализационного коллектора.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.

В документе отмечается, что проезжую часть сузят с 4 сентября по 30 октября 2023 года.

На месте проведения работ должны установить временные дорожные знаки, ограждение и освещение.

Отметим, городской голова пока не подписал документ, поэтому он еще не вступил в силу.

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