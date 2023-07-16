В Днепре планируется масштабное отключение газа: адреса и даты

В Днепре, а также некоторых городах и селах района в течение следующей недели будут отключать газоснабжение. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Специалисты Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» временно ограничат распределение природного газа по таким адресам и в такие дни:

18 июля: улица Инженерная, 7А.

19 июля: улица Электрическая, 30.

20 июля: проспект Леси Украинки, 10, 12, 14.

21 июля: проспект Леси Украинки, 18, 20, 22, 24; улица Надежды Алексеенко, 15.

Подгородное, 20 июля: ул. И. Франко 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41,42,46а, 52,54,55, 65, 69.

Сурско-Литовское, 27 июля: ул Новая, 2-7,9.

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