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  • В Днепре пес напал на чихуахуа на глазах детей: что с животным и что говорят в полиции

В Днепре пес напал на чихуахуа на глазах детей: что с животным и что говорят в полиции

Сегодня 10:52
просмотров

На днях на жилом массиве Покровский произошел ужасный инцидент – пес напал на чихуахуа на глазах детей.

Новости Днепра про В Днепре пес напал на чихуахуа на глазах детей: что с животным и что говорят в полиции

Как сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный», 31 июля женщина с двумя маленькими детьми выгуливала чихуахуа на улице, неожиданно на животное напал большой пес. Владелица агрессивной собаки никак на это не отреагировала и просто сидела на лавочке, лишь спустя некоторое время женщина взяла собаку и решила уйти.

Неравнодушные горожане остановили горе-хозяйку.

Сначала женщина согласилась оплатить лечение пострадавшему животному, но в конце концов ушла с места со словами «встретимся в суде». На следующий день горожанка снова спокойно выгуливала свою собаку без поводка и намордника.

К сожалению, чихуахуа из-за этого нападения потерял глаз. Его владелица обратилась в полицию и написала заявление.

Новости Днепра про В Днепре пес напал на чихуахуа на глазах детей: что с животным и что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что полицейские по данному факту составили административный протокол в отношении владелицы агрессивной собаки по ст. 154 КУоАП. Материалы будут направлены на рассмотрение в суд.

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Новости Днепра про В Днепре пес напал на чихуахуа на глазах детей: что с животным и что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре пес напал на чихуахуа на глазах детей: что с животным и что говорят в полицииРусский

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