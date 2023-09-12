В Днепре переименуют проспект Гагарина и еще 50 улиц: новые названия

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городского совета Днепра.
Всего новое название должны получить 51 топоним. Наверное, самое заметное изменение — переименование проспекта Гагарина. Кроме этого, в списке есть улица Курчатова и Обручева.
Заметим, что сейчас это проект решения, так что могут произойти изменения.
Напомним, ранее в Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц.
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