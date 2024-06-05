В Днепре переименовали внешкольные учебные заведения: для чего это нужно

В Днепре 5 внешкольных учебных заведений получили новые названия.

Теперь вместо Коммунальное внешкольное учебное заведение правильно говорить Коммунальное заведение внешкольного образования. Заведения переименовали в целях осовременивания названий. Из-за этого там сменили фасадные таблички. Они сделаны в едином дизайн-коде города и выглядят модернизированно. Также содержат шрифты Брайля, чтобы их могли прочесть люди с нарушением зрения.

Об этом сообщили в департаменте молодежной политики национально-патриотического воспитания ДМР.

Новые названия заведений внешкольного образования:

«Городская станция юных техников» – «Центр развития детей и молодежи «СтартУм» КПНС «Центр развития детей и молодежи «СтартУм» ДМР;

«Городской дворец детей и юношества» — «Городской дворец детей и молодежи» КЗПО «Городской Дворец детей и молодежи» Днепровского городского совета;

«Центр внешкольной работы № 1» — «Центр детского и юношеского творчества «Крылья» Крылья – центр детского и юношеского творчества;

«Центр художественно-эстетического творчества учащейся молодежи» — «Центр детского и юношеского творчества «Шаг» КЗПО «Центр детского и юношеского творчества «Шаг» ДМР;

«Центр детского и юношеского творчества» – «Детско-молодежный центр «Творческие» КЗПО «Детско-молодежный центр «Творческие» ДМР.

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