В Днепре переименовали внешкольные учебные заведения: для чего это нужно

Теперь вместо Коммунальное внешкольное учебное заведение правильно говорить Коммунальное заведение внешкольного образования. Заведения переименовали в целях осовременивания названий. Из-за этого там сменили фасадные таблички. Они сделаны в едином дизайн-коде города и выглядят модернизированно. Также содержат шрифты Брайля, чтобы их могли прочесть люди с нарушением зрения.
Об этом сообщили в департаменте молодежной политики национально-патриотического воспитания ДМР.
Новые названия заведений внешкольного образования:
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