В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название

В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.

В населенных пунктах Днепропетровской области в рамках процесса деколонизации переименовали 292 улицы, переулки, скверы, тупики. В Днепре новые названия получили 141 топоним. Среди них Амур-Нижнеднепровский район, который теперь называется Нижнеднепровский. А мост Амурский — Старый.

Об этом сообщили в ДнепроОВА.

Ознакомиться со всеми новыми названиями в населённых пунктах Днепропетровщины можно по ссылке.

Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий член Рабочей группы по преодолению последствий имперской и тоталитарной политики в Днепропетровской области Сергей Волынец добавил, что новые названия связаны с Героями, историей, культурой и языком.

“Днепропетровская ОГА переименовала 292 топонима в населенных пунктах области. Среди новых названий нет ни растений, ни природных явлений. Потому что они о другом… Они о том, кто мы… о наших Героях, нашей истории, культуре, языке”, — написал Сергей Волынец.

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