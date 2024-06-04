В Днепре перевыпускают ученические билеты: сохранили ли льготы

Ученические должны перевыпустить школьники переходных классов, у которых срок действия документа истек 31 мая. Во время перевыпуска, ученики, имеющие старый билет, могут пользоваться им с помощью голограммной наклейки. Она действует до 15 июня и наклеить ее можно в своей школе.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Какие документы нужны, чтобы перевыпустить ученический билет:
“Большая просьба к родителям и детям – не игнорировать эту задачу. Именно от этого зависит скорость получения нового ученического. Также просим родителей детей, ожидающих перевыпуска документа, сотрудничать со школой и предоставлять обновленную информацию о ребенке, чтобы ускорить получение ученического», — отметила заместитель начальника отдела инноваций и освещение деятельности КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «Днепр» София Прилипко.
За деталями относительно ученического билета обращайтесь на горячую линию КП «Днепр» по номерам: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09:00 до 18: 00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.
Напомним, что ученическим билетом можно пользоваться в транспорте даже во время каникул.
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