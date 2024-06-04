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В Днепре перевыпускают ученические билеты: сохранили ли льготы

Сегодня 12:32
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В Днепре стартовала кампания по перевыпуску ученических билетов.

Новости Днепра про В Днепре перевыпускают ученические билеты: сохранили ли льготы

Ученические должны перевыпустить школьники переходных классов, у которых срок действия документа истек 31 мая. Во время перевыпуска, ученики, имеющие старый билет, могут пользоваться им с помощью голограммной наклейки. Она действует до 15 июня и наклеить ее можно в своей школе.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Какие документы нужны, чтобы перевыпустить ученический билет:

  • списки учащихся 4-х и 9-х классов от учебных заведений;
  • фото учащегося без лишних элементов на светлом фоне в формате jpg, которую должны предоставить родители классному руководителю;
  • информация о дате рождения ученика и классе.

“Большая просьба к родителям и детям – не игнорировать эту задачу. Именно от этого зависит скорость получения нового ученического. Также просим родителей детей, ожидающих перевыпуска документа, сотрудничать со школой и предоставлять обновленную информацию о ребенке, чтобы ускорить получение ученического», — отметила заместитель начальника отдела инноваций и освещение деятельности КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «Днепр» София Прилипко.

За деталями относительно ученического билета обращайтесь на горячую линию КП «Днепр» по номерам: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09:00 до 18: 00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.

Напомним, что ученическим билетом можно пользоваться в транспорте даже во время каникул.

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Новости Днепра про В Днепре перевыпускают ученические билеты: сохранили ли льготыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре перевыпускают ученические билеты: сохранили ли льготыРусский

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