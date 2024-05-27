В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка

В Днепре из-за ремонта собираются перекрыть проезжую часть по улице Шевченко.

С 4 июня по 12 июня по улице Шевченка планируют перекрыть участок от улицы Грушевского до улицы Сечевых Стрельцов. В этот период там будут ремонтировать дорогу.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

«Предоставить разрешение департаменту благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета на временное перекрытие проезжей части по улице Шевченко, на участке от улицы Грушевского до улицы Сечевых Стрельцов, для выполнения работ по ремонту дорожного покрытия с 04.06.2024 по 12.06.2024.», — написали в документе.

На время выполнения работ установят ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Коммунальщики также сделают конструкции для безопасного движения пешеходов. После окончания ремонта дороги, демонтируют ограждение, знаки, восстановят асфальтовое покрытие и приведут территорию в строй.

Отметим, что городской голова еще не подписал документ, поэтому он не вступил в силу.

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