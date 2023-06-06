В Днепре пенсионер забил деревянной палкой знакомого до смерти

В воскресенье, 4 июня, в одной из квартир на улице Саксаганского 61-летний мужчина убил 56-летнего знакомого.

Как выяснили правоохранители, между мужчинами произошел конфликт, во время которого пенсионер нанес знакомому многочисленные удары деревянной палкой по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полицейские задержали злоумышленника.

5 июня следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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