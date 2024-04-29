В Днепре павлины устроили «бойцовский клуб» (ФОТО)

Павлины из яхт-клуба Сич хорошо знакомы жителям Днепра. Обычно эти почтенные птицы спокойно гуляют по зеленой зоне, однако в эти выходные они устроили «бойцовский клуб». Зрелищное противостояние пернатых удалось зафиксировать на камеру днепровскому фотографу Валерию Кравченко.
Сейчас у павлинов брачный сезон, поэтому птицы нередко пытаются похвастаться перед потенциальной партнершей своей красотой, расчехляя огромные разноцветные хвосты. Однако два красавца из яхт-клуба Сич решили продемонстрировать силу и начали суровую драку.
Кто из павлинов выиграл поединок узнать тяжело. Впрочем, птичий поединок привлек внимание многих посетителей зеленой зоны.
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