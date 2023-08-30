В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего

Предварительно известно, что патрульные пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра за нарушение правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина, находившийся в нем, вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Он напал на полицейских и стал их избивать. Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента.
Причастного к превышению служебных полномочий правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении. Следствие продолжается.
В сети установили, кем был погибший.
Как отмечают местные СМИ и паблики, это Джумбери Силогава Джумберович. Мужчине было 38 лет и он жил в Днепре. Во время инцидента он находился в автомобиле с женщиной и двумя детьми.
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