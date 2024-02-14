В Днепре патрульные спасли котика, которого, вероятно, сбил автомобиль

Во время одной из ночных смен патрульные Сергей Кривошея и Ринат Аминов увидели на обочине на улице Совхозной раненого котика. Вероятно, его сбил автомобиль.
Полицейские забрали пушистика и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. У животного была сломана челюсть.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
После восстановления котика доставят в КП «Зооконтроль». Возможно, найдется хозяин пушистика.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из пожара на Крутогорном спуске чрезвычайники спасли кота.
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