В Днепре патрульные спасли котика, которого, вероятно, сбил автомобиль

Спасибо за неравнодушные сердца!

Во время одной из ночных смен патрульные Сергей Кривошея и Ринат Аминов увидели на обочине на улице Совхозной раненого котика. Вероятно, его сбил автомобиль.

Полицейские забрали пушистика и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. У животного была сломана челюсть.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

После восстановления котика доставят в КП «Зооконтроль». Возможно, найдется хозяин пушистика.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из пожара на Крутогорном спуске чрезвычайники спасли кота.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: