В Днепре патрульные остановили пьяного мотоциклиста

В Днепре во время проверки документов у мотоциклиста обнаружили признаки опьянения.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Событие произошло вечером 10 июня. В Чечелевском районе патрульные остановили мотоциклиста на Honda для проверки документов.

Во время общения с водителем двухколесного правоохранители обнаружили у него признаки опьянения. Мужчина прошел осмотр на приборе Драгер, результат показал 0,52 промилле алкоголя.

Патрульные составили материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя отстранили от управления, – доложили в публикации.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре неизвестные хулиганы подожгли автомобиль ВСУ.

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