В Днепре патрульные остановили пьяного мотоциклиста

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
Событие произошло вечером 10 июня. В Чечелевском районе патрульные остановили мотоциклиста на Honda для проверки документов.
Во время общения с водителем двухколесного правоохранители обнаружили у него признаки опьянения. Мужчина прошел осмотр на приборе Драгер, результат показал 0,52 промилле алкоголя.
Патрульные составили материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя отстранили от управления, – доложили в публикации.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре неизвестные хулиганы подожгли автомобиль ВСУ.
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