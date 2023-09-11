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В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

Сегодня 13:49
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На днях в Днепре произошла трагедия.

Новости Днепра про В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

В Самарском районе города на остановочной платформе «Ксенеевка» пассажирский поезд сбил 43-летнего мужчину.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

По словам свидетелей происшествия, погибший стал на колени на пешеходном переходе возле платформы, прямо перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области под колесами грузового поезда погиб мужчина: лежал на путях.

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