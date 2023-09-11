В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области под колесами грузового поезда погиб мужчина: лежал на путях.

По словам свидетелей происшествия, погибший стал на колени на пешеходном переходе возле платформы, прямо перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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