В Днепре парень хотел убить водителя маршрутки

В четверг, 21 сентября в полицию поступило сообщение о стрельбе в маршрутке.
Как выяснилось позже, 18-летний пассажир во время движения выстрелил из пневматического ружья в сторону 46-летнего водителя маршрутки. После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии его поймали правоохранители.
Водитель маршрутки получил травму лица, его осмотрели врачи.
Молодого человека, который хотел убить водителя маршрутки, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следственные отделения №2 Днепровского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в кустах возле Меноры нашли тело мужчины. Кроме этого, в Днепре поймали отца-извращенца, который несколько лет насиловал свою дочь.
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