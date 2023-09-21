В Днепре парень хотел убить водителя маршрутки

18-летний днепрянин хотел убить водителя маршрутки.

В четверг, 21 сентября в полицию поступило сообщение о стрельбе в маршрутке.

Как выяснилось позже, 18-летний пассажир во время движения выстрелил из пневматического ружья в сторону 46-летнего водителя маршрутки. После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии его поймали правоохранители.

Водитель маршрутки получил травму лица, его осмотрели врачи.

Молодого человека, который хотел убить водителя маршрутки, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственные отделения №2 Днепровского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в кустах возле Меноры нашли тело мужчины. Кроме этого, в Днепре поймали отца-извращенца, который несколько лет насиловал свою дочь.

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