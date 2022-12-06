В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим перенесли: Филатов рассказал, куда

Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Пусть пока постоят там. Целее будут, – отметил городской голова.

И напомнил, что «городские власти Днепра неоднократно обращались к столичным начальникам с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессоркой».

За почти 10 месяцев войны мы так и не дождались официального разъяснения от патриотически настроенных дядей и тетей из Минкульта. Ибо они смелы только на словах. Ну или в борьбе с «Довженко-центром», – написал Борис Филатов.

И отметил, что демонтаж начнется в ближайшие дни.

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