В Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона: Жюлю спасают

В Днепре на проспекте Петра Калнышевского на конечной остановке маршруток №95 и №57А живет собачка Жюля.

С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные …

В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в…

В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у…

У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у него нашли наркотиков на 800 тысяч гривен. просмотров

Несколько домов в Днепре остаются без воды и тепла: ситуация на вечер 20 марта В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в домах горожан. Большинство работ уже завершено, однако в некоторых домах они до сих пор продолжаются. просмотров

ВСУ отразили наступление РФ под Бахмутом, — Генштаб Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и отразили все атаки под Бахмутом. просмотров

Как с 1 апреля будут отпускать лекарства в аптеках Днепра: без обращения к семейному врачу, но с регистрацией в e-Health С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные препараты будут отпускать только с «разрешения» врача по электронному рецепту. Журналисты dnepr.info разбирались, какие препараты нельзя будет купить свободно, и кто сможет выписывать е-рецепт. просмотров