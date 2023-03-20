В Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона: Жюлю спасают

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В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у…
В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в…
Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и…
С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные …
В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у него нашли наркотиков на 800 тысяч гривен.
В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в домах горожан. Большинство работ уже завершено, однако в некоторых домах они до сих пор продолжаются.
Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и отразили все атаки под Бахмутом.
В Кабмине определились с новым министром образования.
С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные препараты будут отпускать только с «разрешения» врача по электронному рецепту. Журналисты dnepr.info разбирались, какие препараты нельзя будет купить свободно, и кто сможет выписывать е-рецепт.
Недавно в Днепре прошел благотворительный аукцион.
В сети распространяют сообщение предательницы Натальи Поклонской, которую большинство знает по прозвищу "няш-мяш".
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
В Новомосковске расследуют убийство 21-летнего парня.
24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии McDonald's закрыл все свои заведения в Украине.
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