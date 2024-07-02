В Днепре отменили графики отключения света для некоторых абонентов ЦЭК: адреса

Об этом сообщили в Telegram-канале частной энергетической компании.
По плану сегодня у абонентов 3 очереди должны были выключить свет с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. С отменой графика 2 июля света будет больше у бытовых и юридических потребителей согласно этому списку адресов:
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов.
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