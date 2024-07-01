В Днепре отменили график почасовых отключений, но не для всех

Об этом сообщили в Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК.
В сообщении указали, что до 16:00 графики отключений отменены для абонентов 5 очереди.
Так что сегодня, 1 июля, света будет больше на улицах:
Графики отключения света для других очередей действуют без изменений.
Напомним, из-за внезапного обесточивания домов продолжаются аварийные работы на некоторых улицах города, в связи с этим ряд абонентов не имеет электроснабжения.
Также некоторые улицы Днепра с 08:00 до 18:00 остались без света.
Читайте также:
Автор:
Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по…
В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.
В ОВАе показали последствия ночной ракетной атаки.
В Днепре 1 июля общественный транспорт работает с изменениями.
Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.
В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.
В ОВАе показали последствия ночной ракетной атаки.
В Днепре 1 июля общественный транспорт работает с изменениями.
В Днепре ряд улиц внезапно остался без света.
Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнего Артема Курилина.
Враг поцелил по Днепру баллистикой.
У некоторых абонентов ЦЭК сегодня не будет света.
Ночью в городе слышали взрывы.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!