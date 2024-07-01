В Днепре отменили график почасовых отключений, но не для всех

Отменен график почасовых отключений для некоторых жителей Днепра.

Об этом сообщили в Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК.

В сообщении указали, что до 16:00 графики отключений отменены для абонентов 5 очереди.

Так что сегодня, 1 июля, света будет больше на улицах:

Графики отключения света для других очередей действуют без изменений.

Напомним, из-за внезапного обесточивания домов продолжаются аварийные работы на некоторых улицах города, в связи с этим ряд абонентов не имеет электроснабжения.

Также некоторые улицы Днепра с 08:00 до 18:00 остались без света.

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