В Днепре отменяется трамвайный маршрут: какой именно

А вот временно введенный маршрут №7 отменяется.
Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.
Так, 8 сентября возобновляет работу в штатном режиме трамвайный маршрут №12. Раньше он работал по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Часовых неба.
В то же время, временно запускали трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостова – ул. Исполкомовская.
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