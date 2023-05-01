В Днепре открылись еще два McDonald’s: адреса

Тогда свои двери для посетителей открыли всего пять ресторанов:
Они работают с 7:00 до 22:00.
Сегодня, 1 мая, возобновили работу еще два заведения: на ул. Титова, 32 А (с 9:00 до 20:00) и на просп. Д. Яворницкого, 52 (с 7:00 до 22:00).
Об этом сообщили на странице компании в Instagram.
Заведения на ул. Глинки, 2 (ТРЦ «Мост-сити») и ул. Нижнеднепровской, 17 (ТРЦ «Караван») заработают позже.
Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в McDonald’s за время войны.
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