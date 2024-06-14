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В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

Сегодня 07:12
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В Днепре открыли бесплатные летние площадки для детей на 26 локациях.

Новости Днепра про В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

Об этом сообщили в публикации на сайте Днепровского городского совета.

В парках детям устраивают тематические вечеринки с танцами, разнообразными конкурсами, а также обучением. Сообщается, что недавно «Гавайские пати» готовили педагоги детско-молодежного центра «Творческие». Директор центра Татьяна Пальчун рассказала, что малышей отводят в укрытие во время тревоги и продолжают развлечения и там — рисуют, делают тематические поделки, танцуют.

К тому же, мы приглашаем спасателей, медиков, представителей полиции. Они в игровой форме рассказывают о безопасности во время Великой войны, — сообщила она.

Новости Днепра про В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

Первая смена отдыха закончилась сегодня, 14 июня, однако в скором времени начнется вторая – 17 июня. На площадках дети смогут проводить время с 08:00 до 13:00.

Кроме освоения навыков танца и рисования, на площадках дети могут заниматься туристско-краеведческим, экологическим направлениями, археологией, различными видами спорта, в том числе – стрельбой из лука.

Записаться можно на смену прямо в заведении. Посещение летней площадки бесплатное, — доложила Яна Руденко, начальник отдела внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского горсовета.

Новости Днепра про В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

Площадки открыли по следующим адресам:

Коммунальное заведение внешкольного образования «Центр детского и юношеского творчества «Шаг»:

  • ул. Юлии Залюбовской, 7
  • ул. Степана Рудницкого, 35

Коммунальное заведение внешкольного образования «Дворец творчества детей и юношества»:

  • ул. Юрия Кондратюка, 17-А
  • просп. Слобожанский, 36
  • ул. Аудиторная, 14

Коммунальное учреждение внешкольного образования «Детско-молодежный центр «Творческие»: ул. Космонавтов, 8

Коммунальное заведение внешкольного образования «Центр детского и юношеского творчества «Крылья»:

  • ж/м Тополь – 1, 8-А
  • ул. Новосильная, 19-А
  • ул. Космодромная, 8
  • ул. Литейная, 3

Коммунальное заведение внешкольного образования «Центр развития детей и молодежи «СтартУм»:

  • просп. Олександра Поля, 37
  • вул. Кам’янська, 21
  • ж/м Таромське, вул. Футбольна, 15-А
  • просп. Олександра Поля, 70-А

Коммунальное заведение внешкольного образования «Городской дворец детей и молодежи»:

  • ул. Набережная Победы, 5
  • ул. Большая Деевская, 213-Б;
  • ул. Рабочая, 81

Коммунальное заведение внешкольного образования «Детско-молодежный центр «ЛИДЕР»:

  • просп. Дмитра Яворницького, 75
  • просп. Слобожанський, 137-А
  • вул. Данила Галицького, 17

Городское коммунальное учреждение культуры «Днепровская детская художественная школа №1»:

  • просп. Александра Поля, 19,
  • бульвар Славы, 8
  • ул. Новоорловская, 10
  • Запорожское шоссе, 56

Городское коммунальное учреждение культуры «Днепровская детская художественная школа №2»:

  • ул. Беляева, 20,
  • ул. Калиновая, 81.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре выплачивают социальную помощь: как ее получить.

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Новости Днепра про В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работаютУкраїнська Новости Днепра про В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работаютРусский

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