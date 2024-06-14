В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

Об этом сообщили в публикации на сайте Днепровского городского совета.
В парках детям устраивают тематические вечеринки с танцами, разнообразными конкурсами, а также обучением. Сообщается, что недавно «Гавайские пати» готовили педагоги детско-молодежного центра «Творческие». Директор центра Татьяна Пальчун рассказала, что малышей отводят в укрытие во время тревоги и продолжают развлечения и там — рисуют, делают тематические поделки, танцуют.
К тому же, мы приглашаем спасателей, медиков, представителей полиции. Они в игровой форме рассказывают о безопасности во время Великой войны, — сообщила она.
Первая смена отдыха закончилась сегодня, 14 июня, однако в скором времени начнется вторая – 17 июня. На площадках дети смогут проводить время с 08:00 до 13:00.
Кроме освоения навыков танца и рисования, на площадках дети могут заниматься туристско-краеведческим, экологическим направлениями, археологией, различными видами спорта, в том числе – стрельбой из лука.
Записаться можно на смену прямо в заведении. Посещение летней площадки бесплатное, — доложила Яна Руденко, начальник отдела внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского горсовета.
Площадки открыли по следующим адресам:
Коммунальное заведение внешкольного образования «Центр детского и юношеского творчества «Шаг»:
Коммунальное заведение внешкольного образования «Дворец творчества детей и юношества»:
Коммунальное учреждение внешкольного образования «Детско-молодежный центр «Творческие»: ул. Космонавтов, 8
Коммунальное заведение внешкольного образования «Центр детского и юношеского творчества «Крылья»:
Коммунальное заведение внешкольного образования «Центр развития детей и молодежи «СтартУм»:
Коммунальное заведение внешкольного образования «Городской дворец детей и молодежи»:
Коммунальное заведение внешкольного образования «Детско-молодежный центр «ЛИДЕР»:
Городское коммунальное учреждение культуры «Днепровская детская художественная школа №1»:
Городское коммунальное учреждение культуры «Днепровская детская художественная школа №2»:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре выплачивают социальную помощь: как ее получить.
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