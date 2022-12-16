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В Днепре открыли 15 минискульптуру

Сегодня 22:00
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В пятницу, 16 декабря, на пересечении улиц Магдебургского права и Шолом-Алейхема возле культурно-делового центра "Менора" открыли еще одну минискульптуру.

Новости Днепра про В Днепре открыли 15 минискульптуру

Она посвящена одной из национальных общин города. Минискульптура символизирует вековую историю, культуру и традиции еврейского народа.

В общей сложности это уже 15 минискульптура, которую открывают в городе.

Сама скульптура выполнена в виде розы, вокруг которой расположены книги авторов, имеющих еврейское происхождение. Традиционно в композиции скульптуры находится кот. На этот раз изображен на одной из книг. Прохожие с интересом подходят к нему и рассматривают. Прикоснуться к объекту можете и вы. Он расположен напротив входа в «Менору».

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