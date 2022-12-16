В Днепре открыли 15 минискульптуру

Она посвящена одной из национальных общин города. Минискульптура символизирует вековую историю, культуру и традиции еврейского народа.
В общей сложности это уже 15 минискульптура, которую открывают в городе.
Сама скульптура выполнена в виде розы, вокруг которой расположены книги авторов, имеющих еврейское происхождение. Традиционно в композиции скульптуры находится кот. На этот раз изображен на одной из книг. Прохожие с интересом подходят к нему и рассматривают. Прикоснуться к объекту можете и вы. Он расположен напротив входа в «Менору».
Читайте также:
Автор:
Два месяца назад "Вязальный батальон" принялся за работу, чтобы утеплить…
Сегодня, 16 декабря, в результате ракетного удара, нанесенного Российской Федерацией…
Из-за сегодняшних ударов Днепропетровская область полностью обесточена.
После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.
Два месяца назад "Вязальный батальон" принялся за работу, чтобы утеплить наших Защитников. Проект основал народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский.
Сегодня, 16 декабря, в результате ракетного удара, нанесенного Российской Федерацией по Кривому Рогу, погибли трое и ранены 13 человек.
Добавим, перебои с электроснабжением в Молдове из-за ракетного удара РФ по Украине - не впервые.
Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.
7-летний мальчик остался сиротой.
Из-за сегодняшних ударов Днепропетровская область полностью обесточена.
После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.
Елена Зеленская прокомментировала удар по родному городу.
Число погибших в результате утреннего удара увеличилось.
Одну из ракет, сегодня летевшую на Киев, сбили с обычного пулемета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!