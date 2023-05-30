В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности

1 июня ко Международному Дню детей в Художественном переулке откроют мини инсталляцию, посвященную известной актрисе, модели и певице Мили Йовович, которая, как известно, ребенком посещала детский сад в городе Днепр.

Известная голливудская актриса и модель детские годы провела в нашем городе.

Именно поэтому презентация инсталляции в ее честь намечена на 1 июня – Международный день защиты детей.

А откроют ее в Художественном переулке, который становится все более активной и креативной арт-территорией Днепра.

Образ Милы Йовович будет далеко не последним, который увековечат на этом арт-пространстве.

Подробней о создании новой инсталляции и о том, кого еще планируют запечатлеть в Мистецьком провулке, рассказал КУСТ

Предварительный список достойных внимания личностей:

Сэм Грановский

Семья Шнеерсон

Елена Блаватская

Марлен Матус

Илья Кабаков

Валерьян Подмогильный

Павел Загребельный

Лия Ахеджакова

Жан Мельников

Людмила Вершинина

Вадим Сидур

Олесь Гончар

Дмитрий Яворницкий

Окончательное решение о дозвоне на реализацию проекта будет выдавать Художественный совет художественного переулка.

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