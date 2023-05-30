В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности

Образ Милы Йовович будет далеко не последним, который увековечат на этом арт-пространстве.
Подробней о создании новой инсталляции и о том, кого еще планируют запечатлеть в Мистецьком провулке, рассказал КУСТ
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