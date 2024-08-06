В Днепре откорректировали схему движения в центре города: что изменилось

Теперь в центре Днепра можно ехать прямо и делать разворот налево. О новых изменениях в схеме организации дорожного движения на перекрестке просп. Яворницкого – ул. Короленко рассказали в Департаменте транспорта и инфраструктуры.
Со 2 августа заработала новая схема организации дорожного движения по просп. Яворницкого. Тогда во время движения в направлении Исторического музея на перекрестке с ул. Короленко с левой полосы позволили совершать разворот налево, однако движение прямо – запретили. Впрочем, сейчас внесли некоторые коррективы.
Чтобы избежать пробок в центре города, в новую схему внесли коррективы. Теперь ехать прямо можно по двум полосам, а из левой полосы еще и делать разворот налево, — говорится в сообщении.
Дорожная разметка и знаки на перекрестке просп. Яворницкого – ул. Короленко коммунальщики уже обновили.
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