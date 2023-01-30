В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины

Об этом сообщает горсовет Днепра.
Аварийные бригады водоканала обрабатывали 22 заявки горожан по ликвидации засоров на сетях водоотвода и на 10 повреждениях сетей водоснабжения.
Аварийные работы продолжаются на ж/м Тополь – 2, 16, пока без воды жители нескольких домов по следующим адресам:
Коммунальщики пытаются как можно быстрее восстановить подачу воды.
Тепло
Все объекты «Комэнергосервиса» и «Жилсервиса Днепр» работают в обычном режиме. Отоплением обеспечены все дома.
В Теплоэнерго все районные и квартальные котельные в работе. Они обеспечивают стабильную подачу тепла.
Обесточены несколько домовых котельных и ТРП по следующим адресам:
Работа домовых котельных и ТРП возобновится после включения электроэнергии на объекты.
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