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В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины

Сегодня 19:15
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В Днепре 30 января по состоянию на 18.00 все повышающие насосные станции города работают и обеспечивают подачу воды горожанам.

Новости Днепра про В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины

Об этом сообщает горсовет Днепра.

Аварийные бригады водоканала обрабатывали 22 заявки горожан по ликвидации засоров на сетях водоотвода и на 10 повреждениях сетей водоснабжения.

Аварийные работы продолжаются на ж/м Тополь – 2, 16, пока без воды жители нескольких домов по следующим адресам:

  • ж/м Тополь — 2, д.14,16,19,
  • ул. Тополиная, 1;
  • ул. Запорожское шоссе, 39,40.

Коммунальщики пытаются как можно быстрее восстановить подачу воды.

Тепло

Все объекты «Комэнергосервиса» и «Жилсервиса Днепр» работают в обычном режиме. Отоплением обеспечены все дома.

В Теплоэнерго все районные и квартальные котельные в работе. Они обеспечивают стабильную подачу тепла.

Обесточены несколько домовых котельных и ТРП по следующим адресам:

  • ул. Запорожское шоссе, Толстого;
  • проспект Д. Яворницкого, пр. Гагарина, Телевизионная, М. Кюри, Г. Крут, М. Магамаева;
  • Лоцманская, ул. Паторжинского;
  • ул. С. Ефремова, Арх. О. Петрова,
  • ул. Гоголя, ул.Севастопольская;
  • ул. Гоголя, спуск Крутогорный, ул. Вернадского;
  • ж/м Сокол и бульвар Славы;
  • площадь Успенская, ул. Харьковская, Д. Дольника, Я. Самарского, Ш. Алейхема;
  • ул. И. Акинфиева, Шевченко;
  • ул. Е. Коновальца, пл. Соборная, В. Винниченко;
  • проспект Героев;
  • ж/м Тополь;
  • ул. Сирко;

Работа домовых котельных и ТРП возобновится после включения электроэнергии на объекты.

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