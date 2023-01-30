В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины

В Днепре 30 января по состоянию на 18.00 все повышающие насосные станции города работают и обеспечивают подачу воды горожанам.

Об этом сообщает горсовет Днепра.

Аварийные бригады водоканала обрабатывали 22 заявки горожан по ликвидации засоров на сетях водоотвода и на 10 повреждениях сетей водоснабжения.

Аварийные работы продолжаются на ж/м Тополь – 2, 16, пока без воды жители нескольких домов по следующим адресам:

ж/м Тополь — 2, д.14,16,19,

ул. Тополиная, 1;

ул. Запорожское шоссе, 39,40.

Коммунальщики пытаются как можно быстрее восстановить подачу воды.

Тепло

Все объекты «Комэнергосервиса» и «Жилсервиса Днепр» работают в обычном режиме. Отоплением обеспечены все дома.

В Теплоэнерго все районные и квартальные котельные в работе. Они обеспечивают стабильную подачу тепла.

Обесточены несколько домовых котельных и ТРП по следующим адресам:

ул. Запорожское шоссе, Толстого;

проспект Д. Яворницкого, пр. Гагарина, Телевизионная, М. Кюри, Г. Крут, М. Магамаева;

Лоцманская, ул. Паторжинского;

ул. С. Ефремова, Арх. О. Петрова,

ул. Гоголя, ул.Севастопольская;

ул. Гоголя, спуск Крутогорный, ул. Вернадского;

ж/м Сокол и бульвар Славы;

площадь Успенская, ул. Харьковская, Д. Дольника, Я. Самарского, Ш. Алейхема;

ул. И. Акинфиева, Шевченко;

ул. Е. Коновальца, пл. Соборная, В. Винниченко;

проспект Героев;

ж/м Тополь;

ул. Сирко;

Работа домовых котельных и ТРП возобновится после включения электроэнергии на объекты.

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