В Днепре отключили воду тысячам семей: что произошло и когда вернут водоснабжение

Часть левого берега временно без воды.

6 октября проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе Д-1000мм. С самого утра воду отключили тысячам потребителей на проспекте Слобожанском в Днепре. Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».

В пределах улиц Любарского – Осенней – В. Сухомлинского – Академика Образцова и прилегающих к ним возможные перебои водоснабжения со снижением давления.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Подачу воды возобновят после завершения работ.

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