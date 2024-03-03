В Днепре от полученных травм скончался водитель легковушки, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Врачи 6 дней боролись за жизнь водителя.
Напомним об этой страшной аварии, которая произошла 26 февраля.
Тогда водитель легковушки на скорости въехал в маршрутку.
В салоне в то время находились 12 пассажиров, 8 из них получили травмы разной степени тяжести.
Возраст пострадавших от 21 до 67 лет.
Читайте также:
Автор:
СК Днепр-1 минимально одолел на выезде одного из аутсайдеров первенства…
Сегодня в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.
На Донецком направлении 26 февраля 2024 вблизи н.п. Камыш погиб…
В Днепре вчера поздно вечером горел жилой дом
СК Днепр-1 минимально одолел на выезде одного из аутсайдеров первенства Оболонь.
Сегодня в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.
На Донецком направлении 26 февраля 2024 вблизи н.п. Камыш погиб старший солдат 23 ОМБр Геннадий Севостянов на позывной "Сева".
В Днепре вчера поздно вечером горел жилой дом
Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Днепру.
На Днепропетровщине задержан мужчина по подозрению в изнасиловании 7-летнего ребенка.
Хорошего дня, друзья!
И такое бывает!
Вместе - к победе!
Сегодня Никопольщина снова была под ударами врага.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!