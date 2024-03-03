В Днепре от полученных травм скончался водитель легковушки, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов

В Днепре в больнице скончался водитель автомобиля Opel, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Врачи 6 дней боролись за жизнь водителя.

Напомним об этой страшной аварии, которая произошла 26 февраля.

Тогда водитель легковушки на скорости въехал в маршрутку.

В салоне в то время находились 12 пассажиров, 8 из них получили травмы разной степени тяжести.

Возраст пострадавших от 21 до 67 лет.

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