В Днепре оставили собаку в закрытом автомобиле в аномальную жару

Жителі Дніпра рятували собаку, якого кинули в припаркованому біля ТЦ авто. Інцидент стався цими вихідними біля «Каравану». Відвідувачі ТЦ помітили в одній із зачинених машин тварину. Пес важко дихав і ось-ось міг задихнутися, пише «Дніпро Оперативний».
Жители Днепра спасали собаку, которую бросили в припаркованном возле ТЦ авто. Инцидент произошел в эти выходные возле «Каравана». Посетители ТЦ увидели в одной из закрытых машин животное. Пес тяжело дышал и вот-вот мог задохнуться, пишет «Днепр Оперативный».
Днепряне обратились к администрации ТЦ, чтобы работники известили по громкоговорителю о собаке закрытой в машине, чтобы хозяин или хозяйка открыли авто, пока животное не задохнулось в транспорте, стоящем под палящим солнцем в +40.
Спустя некоторое время владелица собаки вернулась, однако женщина была недовольна тем, что ее оторвали от дел.
Заметим, сейчас в Днепропетровской области чрезвычайная жара. Не оставляйте животных в машине даже если это на несколько минут.
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