В Днепре остановили метро и технические рейсы троллейбусов и трамваев

Также в городе действуют аварийные отключения света.

Кроме того, в департаменте транспорта горсовета сообщили, что технические рейсы троллейбусов и трамваев тоже не курсируют.

По сообщениям Днепровского метрополитена, по состоянию на 10:00 работа метрополитена временно приостановлена. Станции и вестибюли доступны для укрытия.

В Днепре не работает метро.

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