В Днепре остановили метро и технические рейсы троллейбусов и трамваев

По сообщениям Днепровского метрополитена, по состоянию на 10:00 работа метрополитена временно приостановлена. Станции и вестибюли доступны для укрытия.
Кроме того, в департаменте транспорта горсовета сообщили, что технические рейсы троллейбусов и трамваев тоже не курсируют.
Произошло это из-за обесточивания подстанций.
Также в городе действуют аварийные отключения света.Яна Юхименко
Автор:
Во время боевых действий в Донецкой области не стало Высторопа…
Цены на продукты меняются довольно быстро, самые «ходовые» товары регулярно…
До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные…
Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история…
Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.
7-летний мальчик остался сиротой.
Из-за сегодняшних ударов Днепропетровская область полностью обесточена.
После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.
Елена Зеленская прокомментировала удар по родному городу.
Число погибших в результате утреннего удара увеличилось.
Одну из ракет, сегодня летевшую на Киев, сбили с обычного пулемета.
После утреннего обстрела вся область была обесточена.
Днепрянин Иван Зыблий разработал тест-систему, оценивающую состояние обоняния пациентов после COVID-19.
Рф продолжает свой ракетный террор в отношении украинской энергосистемы, и это утро на Днепропетровщине не стало исключением. В результате, у людей снова началась паника, поэтому на АЗС стали образовываться длинные очереди.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!