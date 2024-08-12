В Днепре остановили двух нетрезвых водителей без прав, нарушавших комендантский час

В ночь на 12 августа во время комендантского часа полицейские остановили двух водителей. Одного на улице Каруны, другого на проспекте Богдана Хмельницкого. Во время общения инспекторы заметили, что они не трезвые. По результатам осведования в крови водителей выявлено 2,17 и 1,24 промилле алкоголя. Также было установлено, что у обоих нарушителей суд изъял права на аналогичные правонарушения.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области.
На мужчин мы составили соответствующие административные материалы: по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ч.4,5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС) КУоАП.
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