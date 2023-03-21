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В Днепре остановился металлургический завод-гигант

Сегодня 13:27
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В Днепре приостановил работу металлургический завод.

Новости Днепра про В Днепре остановился металлургический завод-гигант

Об этом пишет информагентство «Интерфакс Украина».

Электросталеплавильный завод «Интерпайп Сталь» вынужденно приостановил работу с 16 марта. Предприятию не хватает лома черных металлов, являющегося основным сырьем для производства. Отмечается, что причиной дефицита стало то, что за январь-февраль 2023 экспорт лома увеличили в 3,5 раза.

Директор завода Андрей Бибик отметил, что дефицит также вызван сложной ситуацией с заготовкой металлолома, которая опустилась почти до нуля, из-за боевых действий в Украине.

Предварительно, простой металлургического завода будет длиться не менее восьми дней. На предприятии уже ищут новых поставщиков металлолома. Ожидается, что ситуация с сырьем в третьей декаде марта улучшится, а завод будет перезапущен.

Для справки: Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. В структуру компании входят следующие предприятия: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом «Интерпайп .

Конечным владельцем Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Напомним, ранее в Днепре выставили на продажу литейно-механический завод. Предприятие обанкротилось, поэтому его уже в третий раз пытаются продать на аукционе. За промышленные мощности вместе со зданиями и оборудованием хотят 15 миллионов гривен.

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