В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

Кофейню, расположенную в историческом здании, оштрафовали за неправильный цвет фасада.
Ранее инспекция по благоустройству выписала предписание владельцу кофейни по улице Гоголя по благоустройству фасада, но он выполнил требование только после выписанного штрафа.
Месяц назад здесь часть здания была выкрашена в ярко-розовый цвет. Здание расположено в историческом ареале города. А это говорит о том, что нельзя изменять внешний вид фасада. Это нарушение правил благоустройства. Мы разговаривали, выписывали предписания… Но, к сожалению, только после оформления протокола владелец заведения перекрасил фасад. Чтобы избежать таких нарушений, призываем предпринимателей узнавать статус зданий, в которых они планируют ремонты. Далее согласовывать действия с Главным архитектурно-планировочным управлением и другими соответствующими службами горсовета, — отметил Дмитрий Гомилко.
В инспекции отметили, что большинство владельцев бизнеса более добросовестны и исправляют нарушения после первого предупреждения, поэтому штрафов не получают.
Читайте также:
Автор:
В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении…
Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.
Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.
В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.
В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении света.
Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.
Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.
На Днепропетровщине вынесли приговор военнослужащему, работавшему на врага.
В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.
В Днепре произошли изменения в графиках отключений.
В Кривом Роге на остановке общественного транспорта мужчина размахивал лезвием.
На некоторых улицах в Днепре не будет воды.
Огонь продолжает уничтожать экосистемы Днепропетровской области.
Враг снова атаковал Днепропетровщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!