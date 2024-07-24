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В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

Сегодня 10:32
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В Днепре предпринимателя оштрафовали за ярко-розовый фасад.

Новости Днепра про В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

Кофейню, расположенную в историческом здании, оштрафовали за неправильный цвет фасада.

Ранее инспекция по благоустройству выписала предписание владельцу кофейни по улице Гоголя по благоустройству фасада, но он выполнил требование только после выписанного штрафа.

Месяц назад здесь часть здания была выкрашена в ярко-розовый цвет. Здание расположено в историческом ареале города. А это говорит о том, что нельзя изменять внешний вид фасада. Это нарушение правил благоустройства. Мы разговаривали, выписывали предписания… Но, к сожалению, только после оформления протокола владелец заведения перекрасил фасад. Чтобы избежать таких нарушений, призываем предпринимателей узнавать статус зданий, в которых они планируют ремонты. Далее согласовывать действия с Главным архитектурно-планировочным управлением и другими соответствующими службами горсовета, — отметил Дмитрий Гомилко.

В инспекции отметили, что большинство владельцев бизнеса более добросовестны и исправляют нарушения после первого предупреждения, поэтому штрафов не получают.

Новости Днепра про В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

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