В Днепре организовали схему выезда дизертиров: просили до 7 тысяч долларов

Как сообщили в Службе безопасности Украины, правоохранителям удалось заблокировать четыре канала незаконного выезда призывников. Один из центров находился в Днепре.
Сообщается, что услуги по выезду за границу стоили от 1,8 до 7 тысяч долларов за человека. Чтобы клиенты могли успешно уехать, им делали фейковые документы.
В Днепре один из организаторов пытался наладить схему выезда с использованием справок об инвалидности. От производил своим клиентам фальшивые документы. В частности, это было удостоверение военнообязанного, где указывалась непригодность к службе.
Чтобы организатора не могли поймать, он искал клиентов через личные связи и общался с заказчиками только вживую, не используя почту или мессенджеры. Но сотрудники СБУ все равно его раскрыли.
Во время обысков в квартире были найдены три готовых пакета документов, которые он собирался отдать своим клиентам. Мужчине объявили о подозрении.
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