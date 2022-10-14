В Днепре организовали схему выезда дизертиров: просили до 7 тысяч долларов

Схему раскрыли в СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, правоохранителям удалось заблокировать четыре канала незаконного выезда призывников. Один из центров находился в Днепре.

Сообщается, что услуги по выезду за границу стоили от 1,8 до 7 тысяч долларов за человека. Чтобы клиенты могли успешно уехать, им делали фейковые документы.

В Днепре один из организаторов пытался наладить схему выезда с использованием справок об инвалидности. От производил своим клиентам фальшивые документы. В частности, это было удостоверение военнообязанного, где указывалась непригодность к службе.

Чтобы организатора не могли поймать, он искал клиентов через личные связи и общался с заказчиками только вживую, не используя почту или мессенджеры. Но сотрудники СБУ все равно его раскрыли.

Во время обысков в квартире были найдены три готовых пакета документов, которые он собирался отдать своим клиентам. Мужчине объявили о подозрении.

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