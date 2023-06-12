В Днепре огромный пес напал на 6-летнего мальчика: детали

На Левобережном огромный пес напал на ребенка.

Об этой неприятной истории рассказала мама мальчика Екатерина Мелешко. По словам днепрянки, все произошло в пятницу, 9 июня, около 15.00.

Екатерина вместе со своим шестилетним сыном гуляла по улице Рылеева на Левобережном-3. В какой-то момент на ребенка неожиданно набросилась огромная собака породы алабай и укусила мальчика за ногу. Благодаря тому, что женщина держала сына за руку, она смогла выдернуть ребенка из лап пса, который еще не успел прокусить кожу. На месте укуса остался только огромный синяк.

Женщина утверждает, что на собаке был ошейник, поэтому, скорее всего, собака имеет хозяина.

Прошу откликнуться, кто знает хозяина! Нельзя это оставлять без внимания! Все могло окончиться не так хорошо! Спасибо не безразличным прохожим, которые помогли нам! – заметила Екатерина.

На фото синяки, оставшиеся на теле мальчика после укуса животного.

В комментариях разгорелась горячая дискуссия. Днепряне подозревают, что ребенок мог спровоцировать собаку своими действиями, но мама мальчика все отрицает. По ее словам, они спокойно шли по дороге, ничем не махали, не кричали, и не делали ничего, чтобы потенциально могло заставить собаку напасть на них.

Женщина обвиняет не собаку, а хозяина, который выпустил своего пса и оставил без присмотра.

Заметим, что согласно законодательству Украины, владельцы некоторых пород собак, которые считаются агрессивными, должны выгуливать своих любимцев на поводке и в наморднике.

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