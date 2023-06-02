В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили

На улице Калиновой дерево упало на машины.

В чем причина падения дерева – неизвестно. Обычно такие случаи происходят при сильных порывах ветра или других климатических проблемах. Чего не наблюдалось в течение последних суток.

Но огромное дерево, упавшее на несколько автомобилей, доставило владельцам машин немалые проблемы.

К счастью, никто не пострадал.

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