В Днепре огромная змея заползла в кафе на Набережной

Инцидент произошел на Сичеславской Набережной. Огромная змея заползла в кафе «Vo.da bar». Заведение находится у реки, поэтому рептилия могла попасть туда через воду.
Видео было опубликовано в местном телеграмм-канале. На нем видно, что размер змеи почти 2 метра.
Посетителей такой гость не испугал. Змея была в коридоре и свидетели снимали ее на видео. Пока судьба рептилии неизвестна.
Во время жары змеи ищут прохладные места. Потому иногда заползают в здания жителей.
Напомним, недавно мы писали, что в Днепре дом на Рабочей пришла змея.
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