В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причина

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездный снижено давление на верхних этажах:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 29 января, в Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах. Все из-за проведения аварийных работ.

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.

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