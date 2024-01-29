Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причина

Сегодня 15:06
просмотров

Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!

Новости Днепра про В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причина

Сегодня, 29 января, в Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах. Все из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, прекращено водоснабжение:

  • просп. Д. Яворницкого, 93-97,
  • ул. Кильченская,
  • ул. Ветеринарная,
  • ул. Звонкая,
  • ул. Журавлиная,
  • ул. Лобачевского,
  • ул. Криничная,
  • ул. Верхняя,
  • ул. Дивизионная, 101–119, 
  • спуска Близнюковский

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездный снижено давление на верхних этажах:

  • бульвар Звездный, 1, 1д,
  • Запорожское шоссе, 2а, 4, 10, 16.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре должникам могут начать отключать воду. Также читайте: в 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причинаРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:30
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло ДТП.

Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024
Новости Днепра
Сегодня 15:03
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024

В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд…

В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра
Новости Днепра
Сегодня 14:25
В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.

Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:17
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.

Последние новости

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло ДТП.

Сегодня 15:30
2
просмотров
В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана «Сундук»
В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана «Сундук»

В Павлограде на Днепропетровщине спасали провалившегося под лед мужчину.

Сегодня 15:04
0
просмотров
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024

В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого необходимо иметь при себе электронный рецепт от врача – семейного или узкопрофильного специалиста.

Сегодня 15:03
2
просмотров
В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра
В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.

Сегодня 14:25
2
просмотров
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.

Сегодня 13:17
2
просмотров
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом

Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после –…

Сегодня 12:54
3
просмотров
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 12:28
7
просмотров
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше

В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше.

Сегодня 12:23
3
просмотров
Зеленский назвал неправильной принудительную «уличную» мобилизацию и призвал исключить такие ситуации
Зеленский назвал неправильной принудительную «уличную» мобилизацию и призвал исключить такие ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильным", когда представители ТЦК раздают повестки военнообязанным на улице и иногда задерживают их с применением силы.

Сегодня 11:53
4
просмотров
«Такое количество видим впервые»: почему в Днепре значительно увеличилось количество лебедей
«Такое количество видим впервые»: почему в Днепре значительно увеличилось количество лебедей

В Днепре лебединый бум.

Сегодня 11:42
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх