В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причина

Сегодня, 29 января, в Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах. Все из-за проведения аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездный снижено давление на верхних этажах:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре должникам могут начать отключать воду. Также читайте: в 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра.
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