В Днепре один из жилых массивов остался без воды: когда возобновят водоснабжение

Сегодня, 27 апреля, в Днепре некоторые жители остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ в переулке Крушельницкой, 12 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, проводятся аварийно-восстановительные работы на улице Парковой, 100 (пос. Новоалександровка). Поэтому прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Обновлено: также прекращено водоснабжение улиц:
А в связи с проведением аварийных работ по улице Автопарковая, 7А снижено давление водоснабжения на ж/м Приднепровск.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адреса.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Лоцманская Каменка или Лоц-Каменка – один из старейших поселков в…
Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство…
Будут ли дополнительные выходные в мае.
Важная информация!
Лоцманская Каменка или Лоц-Каменка – один из старейших поселков в Днепре. Когда-то это было село, где жили лоцманы, сегодня часть его территории занимает жилмассив Победа, а часть все еще считается поселком.
Группа "Антитела" уже собирается дать концерт в Крыму.
Вчера, 26 апреля, в селе Оленовка Каменского района котик упал в колодец на территории частного домовладения.
Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство работодателей в Днепре ищут сотрудников с хотя бы минимальным опытом. Для тех, кто открыт новому, есть множество вакансий, где опыт работы не требуется, а нужна лишь настойчивость и желание учиться.…
В Кривом Роге задержали мужчину, который ночью ворвался в помещение турфирмы.
Будут ли дополнительные выходные в мае.
Важная информация!
В Днепре снова травят собак.
Если куда-то собираетесь – обязательно берите с собой зонт!
В Днепре установили новые камеры фиксации автонарушений.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!