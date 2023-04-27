В Днепре один из жилых массивов остался без воды: когда возобновят водоснабжение

Лучше сделайте запасы воды!

Сегодня, 27 апреля, в Днепре некоторые жители остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ в переулке Крушельницкой, 12 прекращено водоснабжение:

ж/м Левобережный-2.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, проводятся аварийно-восстановительные работы на улице Парковой, 100 (пос. Новоалександровка). Поэтому прекращено водоснабжение улиц:

Парковая;

Балковая;

Сурская;

Березы;

Победы;

переулок Арендный.

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Обновлено: также прекращено водоснабжение улиц:

А в связи с проведением аварийных работ по улице Автопарковая, 7А снижено давление водоснабжения на ж/м Приднепровск.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адреса.

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