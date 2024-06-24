В Днепре объявили IV уровень опасности

В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Сообщение опубликовали в официальном Telegram-канале центра.

В течение 24-26 июня сохраняется высокая (4 класса) пожарная опасность.

Это означает, что на любых открытых территориях, лесных массивах или лесопарковых зонах запрещается разведение пламени, ведь это может спровоцировать масштабные пожары в экосистемах.

Помните, что даже окурок сигареты может вызвать пожар на больших территориях.

Напомним, ранее мы писали, что в апреле спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах.

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