В Днепре обустроили еще шесть «пунктів незламності»: адреса

Это место, где украинцы смогут погреться, зарядить телефон при длительном отключении электроэнергии или тепла. «Пункти незламності» будут функционировать круглосуточно и бесплатно.
В Днепре обустроили еще шесть «пунктів незламності». Они расположены в Амур-Нижнеднепровском и Новокодакском районах города.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Находятся они по адресам:
Также заканчивается комплектация первых 40 «пунктів незламності» в школах и центра соцзащиты в Днепре.
Найти «пункт незламності», который расположен ближе всего к вам, можно на сайте.
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