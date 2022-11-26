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В Днепре обустроили еще шесть «пунктів незламності»: адреса

Сегодня 20:38
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В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".

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Это место, где украинцы смогут погреться, зарядить телефон при длительном отключении электроэнергии или тепла. «Пункти незламності» будут функционировать круглосуточно и бесплатно.

В Днепре обустроили еще шесть «пунктів незламності». Они расположены в Амур-Нижнеднепровском и Новокодакском районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Находятся они по адресам:

  • Левобережная администрация (ул. 20-летия Победы, 51);
  • Администрация Амур-Нижнеднепровского района (просп. Мануйловский, 31);
  • Администрация Соборного района (площадь Шевченко, 7);
  • Администрация Новокодакского района (просп. Сергея Нигояна, 77);
  • Центральная администрация (просп. Леси Украинки, 65);
  • Администрация Шевченковского района (ул. Михаила Грушевского, 70).

Также заканчивается комплектация первых 40 «пунктів незламності» в школах и центра соцзащиты в Днепре.

Найти «пункт незламності», который расположен ближе всего к вам, можно на сайте.

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