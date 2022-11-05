В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском

В Днепре на Слобожанском огромная пробка.

В субботу, 5 ноября, на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Воронежской произошло ДТП. Предварительно пострадавших нет, но на проспекте гигантская пробка в сторону Подгородного.

Поэтому если собираетесь в ту сторону – будьте готовы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: