В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском

В субботу, 5 ноября, на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Воронежской произошло ДТП. Предварительно пострадавших нет, но на проспекте гигантская пробка в сторону Подгородного.
Поэтому если собираетесь в ту сторону – будьте готовы.
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Яна Юхименко
Автор:
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