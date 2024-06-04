В Днепре обнаружили экзотического паука-краба: опасен ли он для человека

Жительница Днепра заметила необычного паука. Фотографию шестипалого создания она выложила в тематическом Facebook-сообществе. В комментариях его прозвали пауком-крабом.
На фото выше паук-бокоход или паук-краб – одна из самых интересных разновидностей членистоногих этого вида. В отличие от других своих собратьев, он не привлекает жертву в паутину, а охотится, слившись с окружающей средой, приняв неподвижную позу.
Свое название получил из-за умения передвигаться боком, из-за чего больше похож на краба. Такая необычная манера движения позволяет ему незаметно подбираться к жертве.
На фотографии, обнародованной жительницей Днепра, можно увидеть один из видов маскировки паука-краба. Шестипалый почти слился с цветком, на который присел, чтобы схватить добычу.
Для людей эти пауки неопасны. Несмотря на свою страшную внешность, они не представляют угрозы для человека. Яд безопасен, а атакуют они только при крайней необходимости.
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